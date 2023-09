O sucesso mora em Berna

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Berna é o palco de um duelo entre equipas que contam por vitórias os últimos três jogos. O Young Boys é o anfitrião e chega aqui após despachar o Maccabi Haifa (playoff), Servette e Neuchâtel Xamax. Teórico favorito, o Leipzig vem embalado pelos triunfos diante do Estugarda, Union e Augsburgo.

Raphaël Wicky deve lançar no onze Joël Monteiro, avançado luso que soma dois golos em 2023/24. "Espero que sejamos uma equipa corajosa. Seremos submetidos a intensa pressão. Não somos favoritos", diz o treinador do Young Boys.





Marco Rose, esse, voltará a deixar Fábio Carvalho no banco. "Queremos ser bem sucedidos na Champions", frisa o técnico do Leipzig, que não conta com os lesionados Olmo, Haidara e Orban.