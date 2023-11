Oceano alerta para Di María: «Muda o jogo com um detalhe técnico»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Antigo jogador da Real Sociedad, Oceano Cruz crê que Ángel Di María pode desequilibrar amanhã. “ Com a sua qualidade, faz a diferença. O Benfica tem grandes jogadores, mas Di María é um dos que aparece nos jogos que são decididos por detalhes, que são muitos na Liga dos Campeões. É um jogador que muda o jogo com um detalhe técnico, uma falta... É preciso ter cuidado com isso”, alertou, em entrevista ao ‘Mundo Deportivo’.

O atual selecionador sub-20 avisou, ainda: “O Benfica tem de somar pontos e sabe disso. A Real tem de estar preparada para defrontar uma equipa forte.”