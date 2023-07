Olimpija apurado para 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões e Rui Pedro brilha

Depois do triunfo caseiro (2-1) na 1ª mão, o Olimpija Ljubljana confirmou ontem a passagem à 2ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões ao repetir o resultado na visita à Letónia para defrontar o Valmiera. O conjunto liderado por João Henriques entrou em campo com três portugueses: Jorge Silva, David Sualehe e Rui Pedro. E seria este último a assumir o maior protagonismo, voltando a marcar.O avançado formado no FC Porto, que tinha feito o segundo golo na 1ª mão, desta vez inaugurou o marcador aos 33’ e deu maior tranquilidade aos campeões eslovenos. Depois, Muhamedbegovic (64’) aumentou a diferença, antes de Camilo Mena reduzir (82’).Na próxima ronda, com jogos agendados para 25 de julho e 2 de agosto, o Olimpija vai defrontar o Ludogorets. Os campeões búlgaros foram surpreendidos pelo Ballkani na 1ª mão, no Kosovo, onde perderam por 2-0, mas ontem deram a volta em grande estilo, com uma goleada por 4-0. Com Claude Gonçalves a titular, Tekpetey (4’ e 45’+1), Tissera (49’) e Caio Vidal (78’) foram os marcadores de serviço.Pelo caminho ficou o Hesperange, de Carlos Fangueiro, que perdeu em casa (0-2) com o Slovan Bratislava. Depois do empate (1-1) da 1ª mão, os luxemburgueses, com Simão Martins no onze, desperdiçaram um penálti logo aos 10’, por Stolz, e viram Vladimir Weis a bisar (55’ e 62’) também da marca dos 11 metros.