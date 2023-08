Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Olimpija de João Henriques sofre derrota pesada com Galatasaray e tem playoff mais difícil Eslovenos com apuramento complicado após desaire caseiro (3-0) com os turcos na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória





• Foto: NK Olimpija Ljubjana