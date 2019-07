Olympiacos de Pedro Martins empata sem golos em Plzen

O Olympiacos, orientado pelo português Pedro Martins, conseguiu esta terça-feira um empate sem golos no reduto do Viktoria Plzen, no encontro da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.Na Doosan Arena, o vice-campeão grego, com os lusos José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence no onze' inicial, sentiu grandes dificuldades num primeiro tempo dominado pelos checos, que só não foram para o intervalo em vantagem face a duas grandes defesas do guardião português.Primeiro, à passagem do minuto 38, o médio Ales Cermak isolou-se, mas não teve a astúcia necessária para fazer o tento, negado por Sá. Depois, em cima do tempo de descanso, foi o defesa Ludek Pernica a aproveitar bem um ressalto e a rematar para nova defesa, que levou a bola rasar o poste da baliza.Nos segundos 45 minutos, a formação checa voltou a estar sempre mais perto de marcar e de ganhar vantagem para a segunda mão, na Grécia, porém, o falhanço do extremo Kayamba, depois uma má saída de entre os postes de José Sá, voltou a evidenciar a falta de pontaria do Plzen.A melhor oportunidade para o Olympiacos surgiu ao minuto 77, quando o médio Bouchalakis foi desastroso a rematar, após um bom cruzamento da direita.A segunda mão disputa-se em 30 julho, no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas.