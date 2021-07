Olympiacos de Pedro Martins ganha vantagem na 2.ª pré-eliminatória da Champions

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, colocou-se esta quarta-feira em vantagem na 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A equipa grega bateu, em casa, o Neftci Baku, por 1-0, com um golo do médio Mady Camara aos 29 minutos a revelar-se decisivo para o Olympiacos, que contou com Rúben Semedo no onze inicial.





Num dia em que foram realizadas sete partidas, destaque ainda para o triunfo do Légia Varsóvia na receção ao Flora Tallinn, por 2-1. André Martins foi titular na equipa polaca, enquanto Josué e Rafael Lopes entraram na 2.ª parte e o avançado acabou por marcar o golo da vitória já nos descontos.Nota ainda para a goleada do PSV Eindhoven (Bruma não saiu do banco) diante do Galatasaray, por 5-1, com hat-trick de Eran Zahavi e bis de Mario Götze.Refira-se que os encontros da 2.ª mão estão agendados para as próximas terça e quarta-feira. Deste lote sairão 13 equipas que vão completar o quadro da 3.ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Champions, na qual o Benfica vai medir forças com os russos do Spartak Moscovo, orientados por Rui Vitória.- Kairat Almaty-Estrela Vermelha, 2-1- Malmö-HJK Helsínquia, 2-1- Mura-Ludogorets, 0-0- Slovan Bratislava-Young Boys, 0-0- PSV- Galatasaray, 5-1- Olympiacos-Neftci Baku, 1-0- Legia Varsóvia-Flora Tallinn, 2-1- Alashkert-Sheriff Tiraspol, 0-1- Lincoln-CFR Cluj, 1-2- Ferencváros-Zalgiris, 2-0- Dínamo Zagreb-Omonia, 2-0- Rapid Viena-Sparta Praga, 2-1- Celtic-Midtjylland, 1-1