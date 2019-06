Olympiacos de Pedro Martins joga com Viktoria Plzen na Liga dos Campeões

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, vai defrontar o Viktoria Plzen, na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.O conjunto grego visita a República Checa em 23 ou 24 de julho, recebendo o Plzen uma semana depois.No outro encontro do 'caminho das ligas', os holandeses do PSV Eindhoven vão defrontar os suíços do Basileia.O FC Porto vai entrar apenas na terceira pré-eliminatória da Champions, mas, por ser cabeça de série, nunca poderá defrontar o Olympiacos ou o Basileia, que também têm estatuto de pré-designados.