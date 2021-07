Olympiacos de Pedro Martins mira os milhões

O Olympiacos de Pedro Martins fechou a pré-temporada com um triunfo (3-0) sobre os compatriotas do Aris, mas o técnico português quer a equipa a um nível superior no próximo dia 21, frente ao Neftçi, a contar para a 2.ª pré-eliminatória da Champions. "Ainda há muito a fazer. Temos uma semana para melhorar", frisou o técnico.