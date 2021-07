Olympiacos, de Pedro Martins, volta a vencer e confirma terceira pré-eliminatória da Champions

Os gregos do Olympiacos, orientados pelo português Pedro Martins, voltaram esta quarta-feira a bater o Neftçi (1-0), do Azerbaijão, e confirmaram a passagem à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O emblema do Pireu, que já tinha triunfado em casa, na passada semana, voltou a superar o conjunto azeri, com o luso Hugo Basto no onze, pelo mesmo resultado, desta vez, em Baku, graças ao tento apontado pelo avançado Georgios Masouras, aos 15 minutos.

Na próxima fase, na qual está inserido o Benfica, o Olympiacos, que hoje contou com o central português Rúben Semedo entre os titulares, vai discutir um lugar nos play-offs com os búlgaros do Ludogorets, enquanto os encarnados vão medir forças com os russos do Spartak de Moscovo, treinados pelo luso Rui Vitória.

O Celtic tornou-se na grande surpresa da segunda pré-eliminatória, ao cair perante os dinamarqueses do Midtjylland, que ultrapassaram os escoceses após prolongamento (2-1), face a nova igualdade a um golo.