Olympiacos empata com o Ludogorets e deixa tudo em aberto na 3.ª pré-eliminatória da Champions

O Olympiacos, orientado pelo português Pedro Martins, empatou (1-1) esta terça-feira com os búlgaros do Ludogorets, em casa, em jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Numa primeira parte sem golos, Kiril Despodov adiantou os visitantes à passagem dos 50 minutos. Aguibou Camara evitou a derrota da equipa grega ao fazer o golo do empate já perto do final do encontro (87'). Este resultado deixa tudo em aberto para a 2.ª mão, que se disputa dia 10, na Bulgária.





Num dia em que se disputaram sete partidas referentes à 3.ª pré-eliminatória da competição, destaque ainda para o Monaco, que contou com Gelson Martins a titular, que venceu no terreno do Sparta Praga por 2-0, com golos de Aurelien Tchouameni (37') e Kevin Volland (59'), num jogo marcado por alegados insultos racistas dirigidos ao médio dos monegascos, que inaugurou o marcador.Já o PSV - com Bruma a entrar nos instantes finais - possível adversário do Benfica na próxima ronda, levou a melhor na receção ao Midtjylland, ao triunfar por 3-0 Recorde-se que as três restantes partidas da 1.ª mão se disputam amanhã, com destaque para o Spartak Moscovo-Benfica. Os encontros da 2.ª mão estão agendados para 10 de agosto.- Malmö-Rangers, 2-1- Sparta Praga-Monaco, 0-2- Cluj-Young Boys, 1-1- Genk-Shaktar Donetsk, 1-2- PSV-Midtjylland, 3-0- Estrela Vermelha-Sheriff Tiraspol, 1-1- Olympiacos-Ludogorets, 1-1