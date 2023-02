Onana e a confusão com Dzeko: a culpa foi da... adrenalina

Foi um dos momentos mais caricatos do Inter Milão-FC Porto desta noite. A determinado momento na primeira parte, Edin Dzeko e Andre Onana pegaram-se, com a situação apenas a ficar sanada perante a intervenção de outros jogadores, nomeadamente Hakan Çalhanoglu. Após o jogo, que os italianos ganharam por 1-0, o turco e o guarda-redes explicaram o sucedido."Foi uma situação normal. Estamos na Liga dos Campeões e todos querem ganhar. Já nos rimos sobre isso, estas coisas acontecem quando a adrenalina está no máximo", disse Çalhanoglu, à Sky Sport Italia.Já Onana assumiu que a mesma adrenalina é bem-vinda... se resultar em vitórias. "Estas coisas acontecem no jogo, porque todos têm o direito de pensar o que querem. Se a adrenalina nós deixa irritados, também nos ajuda a ganhar jogos, tal como fizemos esta noite. Isso até se agradece!", atirou o guardião.De acordo com a Amazon Prime Italia, a situação de tensão gerou-se quando Onana decidiu protestar com o árbitro. Dzeko não gostou, mandou o colega calar-se e voltar à baliza para o jogo recomeçar, algo que o guardião não aceitou de bom grado.