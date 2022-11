Onze ideal da fase de grupos da Champions com dois jogadores do FC Porto e um do Benfica

A UEFA divulgou o onze ideal da presente edição da fase de grupos da Liga dos Campeões e nele constam os nomes do guarda-redes e do extremo do FC Porto, respetivamente Diogo Costa e Galeno, bem como o do lateral esquerdo do Benfica, Grimaldo.O jogador mais votado acabou por ser o avançado do Paris Saint-Germain, Mbappé, seguido pelo também avançado, mas do Liverpool, Salah.Confira, agora, todos os jogadores que integram esta lista de destaques individuais na Liga dos Campeões.: Diogo Costa (FC Porto, 48 pontos);: Alejandro Grimaldo (Benfica, 47), Mohamed Simakan (RB Leipzig, 46),Brandon Mechele (Club Brugge, 44) e Giovanni Di Lorenzo (Nápoles, 42);: Mohamed Salah (Liverpool, 58), Jude Bellingham (Borussia Dortmund, 49),Sadio Mané (Bayern Munique, 43) e Galeno (FC Porto, 41);: Kylian Mbappé (PSG, 62) e Lionel Messi (PSG, 43).