Os dois golos seguidos da Juventus que deixaram o Benfica pressionado nos minutos finais

A entrada de Samuel Iling foi determinante para a Juventus, com o jovem avançado inglês a estar nas jogadas que dão os dois golos quase consecutivos da Vecchia Signora na Luz e deixaram o resultado em aberto depois de as águias terem estado a golear por 4-1. Milik (77') e McKennie (79') foram os autores dos dois golos que deixou o Benfica pressionado nos minutos finais do encontro.