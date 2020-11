Os erros inacreditáveis do Manchester United na derrota com o Basaksehir

O Manchester United foi derrotado por 2-1 em casa do Basaksehir, numa exibição com erros defensivos que custaram muito caro, tal como comprovam as imagens da Eleven Sports.





Champions League | I. Basaksehir 1-0 Man. United | GOLO



Olha a surpresa! Falha incrível da defesa dos Red Devils e golo do veterano Demba Ba #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/KPRldhC7ur — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 4, 2020

No primeiro golo dos turcos, o Manchester United deixou Demba Ba... completamente sozinho. O avançado estava antes do meio-campo na altura do passe, logo não existe fora-de-jogo.











O 2-0 nasceu de uma perda de bola de Juan Mata:

Champions League | I. Basaksehir 2-0 Man. United | GOLO



Os turcos aumentam a vantagem Defesa do United a dormir e bola lá para dentro. #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/0LFcZuAQF4 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 4, 2020







Champions League | I. Basaksehir 2-1 Man. United | GOLO



Mesmo antes do intervalo os Red Devils reduzem com golo de Martial! #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/Hy89A1l280 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 4, 2020

O máximo que o United conseguiu foi reagir com um golo de Martial: