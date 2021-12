Os possíveis adversários de Benfica e Sporting nos 'oitavos' da Liga dos Campeões

Inquéritos Qual o melhor adversário para o Benfica nos 'oitavos'? Manchester City

Liverpool

Ajax

Real Madrid

Manchester United

Lille

Juventus Votar Inquéritos

Inquéritos Qual o melhor adversário para o Sporting nos 'oitavos'? Manchester City

Liverpool

Real Madrid

Bayern Munique

Manchester United

Lille

Juventus Votar Inquéritos

As equipas já apuradas para os 'oitavos' da Liga dos Campeões



Depois do Sporting, que já tinha garantido o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões na quinta jornada, esta quarta-feira foi a vez do Benfica também garantir a qualificação, graças a um triunfo sobre o Dínamo Kiev e à 'ajuda' do Bayern Munique no outro jogo Ambas as equipas avançam na prova máxima da UEFA como segundas classificadas nos respetivosgrupos, ficando desde já à mercê de enfrentar um tubarão na próxima ronda - o 'brinde' será o Lille... Abaixo pode conhecer todos os possíveis adversários de águias e leões, havendo desde já a certeza de que o Benfica não pode enfrentar o Bayern, nem o Sporting o Ajax.Ainda há uma vaga por fechar, referente ao Grupo F, a definir entre Villarreal e Atalanta, um duelo que foi adiado para quinta-feira devido à neve que caiu em Bérgamo.O sorteio, refira-se, está marcado para segunda-feira, em Nyon, na Suíça, pelas 11 horas.- Manchester City (grupo A)- Liverpool (grupo B)- Ajax (grupo C)- Real Madrid (grupo D)- Bayern (grupo E)- Manchester United (grupo F)- Lille (Grupo G)- Juventus (Grupo H)- Paris SG (grupo A)- Atlético Madrid (grupo B)- Sporting (grupo C)- Inter Milão (grupo D)- Benfica (Grupo E)- Salzburgo (Grupo G)- Chelsea (Grupo H)- RB Leipzig (Grupo A)- FC Porto (Grupo B)- Borussia Dortmund (Grupo C)- Sheriff (Grupo D)- Barcelona (Grupo E)- Sevilha (Grupo G)- Zenit (Grupo H)