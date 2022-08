Os possíveis adversários de FC Porto, Sporting e Benfica na fase de grupos da Champions: potes quase fechados

O Benfica eliminou o Dínamo Kiev, após triunfo por 3-0 na Luz, e juntou-se a FC Porto e Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, cujo sorteio está agendado para a próxima quinta-feira, às 17h00 (hora de Portugal Continental). Os dragões, na condição de campeões nacionais de um dos países do top'6 da UEFA, serão cabeças de série, ao passo que leões e águias ficam no pote 3.Os potes não estão ainda totalmente definidos, na medida em que só amanhã o playoff terminará. Estão, por isso, três vagas por atribuir, que sairão dos jogos Dínamo Zagreb-Bodo/Glimt, Trabzonspor-Copenhaga e PSV Eindhoven-Glasgow Rangers. Hoje, além de Benfica, conseguiram também a qualificação Viktoria Plzen e Maccabi Haifa.Como é habitual, equipas do mesmo país, assim como emblemas da Ucrânia e da Bielorrússia, não poderão ficar no mesmo grupo. Consulte em baixo os potes finais para o sorteio:- Bayern Munique: 138.000- Manchester City: 134.000- Real Madrid: 122.000- Paris SG: 112.000- FC PORTO: 80.000- Eintracht Frankfurt: 61.000- Milan: 38.000- Ajax: 82.500- Liverpool: 134.000- Chelsea: 123.000- Barcelona: 114.000- Juventus: 107.000- Atlético Madrid: 105.000- Sevilha: 91.000- RB Leipzig: 83.000- Tottenham: 83.000- Borussia Dortmund: 78.000- Red Bull Salzburgo: 71.000- Shakhtar Donetsk: 71.000- Inter: 67.000- Nápoles: 66.000- BENFICA: 61.000- SPORTING: 55.500- Bayer Leverkusen: 53.000- Marselha: 44.000- Club Brugge: 38.500- Celtic: 33.000- Viktoria Plzen: 31.000- Maccabi Haifa: 7.000- ???- ???- ???As três equipas que restam via eliminatórias ficarão sempre no pote 4, como se pode ver em cima pelas vagas ainda por atribuir.