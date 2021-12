Os possíveis adversários do Sporting nos 'oitavos' da Liga dos Campeões

Com o FC Porto eliminado, o Sporting é para já a única equipa portuguesa qualificada para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Os leões, que terminaram o grupo C em segundo lugar, não serão cabeças de série, defrontando por isso um adversário do outro pote, os cabeças de série (com exceção do Ajax). Confira aqui os possíveis adversários até ao momento - falta conhecer dois, que serão apurados amanhã.- Manchester City (grupo A)- Liverpool (grupo B)- Ajax (grupo C)*- Real Madrid (grupo D)- Bayern (grupo E)- Manchester United (grupo F)- Paris SG (grupo A)- Atlético Madrid (grupo B)- Inter Milão (grupo D)*Não pode ser adversário do Sporting, por ter sido do mesmo grupoChelsea e Juventus (grupo H) já estão apurados, faltando saber em que posição seguem em frente