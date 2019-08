PAOK empata em casa com o Ajax na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória

O PAOK, de Abel Ferreira, empatou (2-2), esta terça-feira, na receção ao Ajax, em jogo da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, num jogo em que Bruno Varela, guarda-redes cedido pelo Benfica à formação holandesa, foi suplente não utilizado.O Ajax começou bem a partida e foi, logo aos 10 minutos, que adiantou-se no marcador. Hakim Ziyech, de livre direto, rematou cruzado para a baliza e fez o primeiro do conjunto holandês, que foi semifinalista da última edição da prova. Ainda antes do intervalo, a formação orientada pelo antigo treinador bracarense conseguiu dar a reviravolta no marcador, graças aos tentos de Chuba Akpom (31') e de Léo Matos (39').Na segunda parte, a formação orientada por Erik ten Hag conseguiu chegar ao empate, graças ao golo marcado por Klaas-Jan Huntelaar. O avançado, de 35 anos, conseguiu empurrar para o fundo das redes defendidas por Onana, fruto de uma defesa incompleta do guardião camaronês de 23 anos.A segunda mão da 3.ª pré-eliminatória está marcada para o próximo dia 13, no Johan Cruijff Arena.Consulte o direto do jogo