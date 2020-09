PAOK anuncia caso positivo de Covid-19 a uma semana de defrontar o Benfica

O PAOK anunciou esta terça-feira que um jogador do seu plantel testou positivo à Covid-19. Isto, a uma semana do confronto com o Benfica a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.





Em comunicado, o emblema grego revela que o jogador em causa é Dimitris Limnios, que recentemente esteve ao serviço da seleção da Grécia. O médio, de 22 anos, está em casa, em isolamento, e encontra-se assintomático.O clube de Salónica adianta ainda que o guarda-redes Alexandros Paschalakis também está a cumprir um período de isolamento por ter estado em contacto com Limnios enquanto esteve na seleção grega.Paschalakis foi testado após o regresso da seleção e deu negativo, mas, por precaução, será examinado novamente esta quarta-feiraO jogo decisivo entre PAOK e Benfica, da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, está marcado para o dia 15 de setembro, às 19h00.