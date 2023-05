Paolo Maldini não perdoa: «A diferença para o Inter é real»

Sem surpresas, a desilusão imperou no Milan e Paolo Maldini, agora diretor-técnico, não poupou na análise. “Não houve disputa. A diferença para o Inter é real, os nossos jogadores não têm experiência a este nível. Ainda não estamos estruturados para jogar em duas frentes, temos de investir”, atirou o campeão europeu pelos rossoneri em cinco ocasiões. Também o técnico Stefano Pioli reconheceu a justiça do desfecho: “Temos de felicitar o Inter, mereceram passar. Não aceito que falem em falta de atitude, os jogadores deram tudo.”

Naturalmente, Simone Inzaghi apareceu maravilhado. “Ainda não caímos em nós, é um sonho. Acreditámos desde o início e tenho sorte em ter um grupo de jogadores que me seguiu até ao fim. Gostei de tudo [nas meias-finais], foram fantásticos. Espero que desfrutem, amanhã [hoje] vão estar de folga... já não descansam desde 1 de abril”, deixou o técnico italiano. O autor do golo, Lautaro Martínez, já pensa na final: “Sabíamos que podíamos chegar aqui. Seja qual for o adversário, temos de dar o nosso melhor. As finais são para ganhar.”