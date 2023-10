Para Icardi não há penáltis normais: argentino marcou ao Bayern... à Panenka

Mauro Icardi é um avançado diferente, com uma 'coragem'... especial. Esta terça-feira, diante do Bayern Munique , o avançado argentino mostrou isso mesmo, ao marcar um penálti à Panenka que empatou a partida a um golo na primeita metade. A frieza do dianteiro do Galatasaray impressiona, mas não é nada de novo. Há umas semanas, no campeonato turco, Icardi e um colega tentaram um penálti à Johan Cruyff . Dessa vez, ainda assim... não correu bem.