Paris SG-Liverpool: Baile dos tridentes

‘O meu tridente é melhor do que o teu !’ Hoje à noite o Mundo vai ficar a saber quem tem razão, o Paris SG ou o Liverpool? O clube francês apresenta um ataque formado por Cavani, Neymar e Mbappé, os últimos dois já recuperados dos problemas físicos que os afetaram nos dias que precederam a partida [cumpriram o treino de ontem sem limitações]. Os três juntos valem 36 golos em 2018/19, contabilizando apenas os jogos realizados pelo PSG, claro! O emblema inglês leva na bagagem Firmino, Salah e Mané, tendo o senegalês sido convocado após passar o fim de semana a repousar devido a uma gripe [esteve presente na sessão de trabalho de ontem]. Os três juntos valem 21 tentos esta época, levando só em consideração os desafios efetuados pelo Liverpool.

O Paris SG entra bastante pressionado no Parque dos Príncipes. Se perder com o Liverpool e o Nápoles, líder do Grupo C, ganhar ao Estrela Vermelha... diz adeus à Champions. Seria um revés duríssimo para quem tem investido uma fortuna no reforço do plantel. O Liverpool soma só mais um ponto do que o PSG, mas até pode qualificar-se já para a fase seguinte da Liga dos Campeões. Se derrotar o Paris SG e o Estrela Vermelha não conseguir ganhar ao Nápoles.

Rafael Camacho convocado

Um dos 21 convocados de Klopp é Rafael Camacho, extremo português de 18 anos que apontou no domingo o golo solitário no triunfo (1-0) da equipa de sub-23 do Liverpool sobre o Everton. Oriundo das escolinhas do Sporting, Rafael Camacho nunca atuou pela equipa principal, embora tenha sido chamado ao banco no duelo com o Everton, realizado a 7 de abril em Goodison Park. Recebe agora novo prémio de Klopp, que ficou bem impressionado com ele na pré-época.

E o que dizem os treinadores (ambos alemães...) sobre o encontro da 5ª jornada da fase de grupos? "Temos de jogar com paixão. Necessitamos de pensar e agir rapidamente para desestabilizarmos o Liverpool", afirma Tuchel, enquanto Klopp anota: "Às vezes é mais fácil preparar um jogo quando os adversários não são conhecidos. Os meus jogadores já viram uns 500 mil vídeos do Mbappé no YouTube..."