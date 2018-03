Paulo Fonseca, treinador do Shakhtar Donetsk, abordou a derrota e eliminação esta terça-feira na Liga dos Campeões aos pés da Roma dizendo que a sua equipa esteve bem, mesmo quando ficou reduzida a 10 jogadores."Foi a realidade do jogo, o Shkhtar com coragem chegou aqui e assumiu o jogo. Acabámos com menos um jogador mas com 65 por cento de posse de bola. Dominámos sempre o jogo e com menos um jogador encostámos a Roma à sua área", frisou o técnico após a partida."Mas o futebol é isto mesmo. Cometemos um erro e a Roma aproveitou", sentenciou Paulo Fonseca.

Autor: João Socorro Viegas