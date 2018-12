Paulo Fonseca: «Vamos continuar a bater-nos na Liga Europa»

O treinador português Paulo Fonseca garantiu que o Shakhtar Donetsk vai continuar a lutar na Liga Europa, depois de um empate em casa com o Lyon ( 1-1 ) ter afastado os ucranianos da Liga dos Campeões."É claro que queríamos vencer, mas seja como for vamos continuar a bater-nos na Liga Europa. A qualidade individual de Nabil Fekir [avançado do Lyon, autor do golo do empate] fez a diferença", referiu.Já habituado a jogar em casa emprestada, normalmente em Kharkiv, o Shakhtar Donetsk teve de jogar desta feita em Kiev , casa do rival Dínamo. "Fizemos todos os possíveis para conservar a vantagem de um golo, mas não conseguimos. Mesmo não sendo Kiev a cidade do nosso clube, quero agradecer a todos os adeptos que vieram aqui hoje, cerca de 39 mil", afirmou.A necessitar de uma vitória para seguir para os oitavos de final da 'Champions', o Shakhtar adiantou-se por Júnior Moraes, aos 22 minutos, mas Fekir empatou aos 65', atirando os ucranianos para a Liga Europa.