Pedro Castro e Almeida: «Em termos de audiência não há nada comparável»

Pedro Castro e Almeida, CEO do banco Santander, que coorganizou este evento com Record, expressou a sua felicidade em ver a sua marca associada à final da Liga dos Campeões. "A Champions e a sua final é um evento que atrai milhões de pessoas. Em termos de audiência não há nada comparável. Temos uma presença muito forte em vários mercados, nomeadamente na América Latina, e esta prova, apesar de ser europeia, é seguida por milhões nessa zona do Globo", salientou, recordando que o banco sempre esteve associado ao desporto: "O Santander sempre esteve ligado ao desporto ao longo da sua história. Aqui há uns anos esteve presente na Fórmula 1 e com o tempo foram mudando os hábitos e, hoje em dia, nada se compara ao futebol. Por isso, a nossa aposta passa por estarmos envolvidos nestes eventos."

Os tempos de pandemia que se vivem são estranhos e Pedro Castro e Almeida acredita que pode ser uma boa altura para se encontrarem soluções diferentes. "A pandemia está a afetar todos os sectores da sociedade e o desporto particularmente. Pois, especificamente o futebol também contribui para o bem-estar de uma sociedade. Mas este período está a trazer problemas a níveis financeiros e nós estamos aqui para ajudar todos. É um momento importante para se pensar um pouco mais fora da caixa e percebermos como vamos conseguir avançar", destacou.

O CEO explicou o que é que a marca pretende com esta associação à final da Champions. "Há determinados valores associados ao futebol que o Santander quer transmitir e associar-se. Seja a nível competitivo, seja de inclusão social e elevador social. Acreditamos que o futebol consegue acompanhar jovens em situações desfavorecidas e fazê-los subir no elevador social", frisou.