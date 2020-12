Pedro Martins ainda acredita na qualificação

Na outra partida do grupo do FC Porto, o Olympiacos terá um duelo decisivo em Marselha. A formação orientada por Pedro Martins necessita de vencer em solo francês e esperar que o FC Porto não pontue diante do City para manter viva a chance do apuramento. E Pedro Martins ainda acredita na ida aos ‘oitavos’. “Claro que queremos manter vivas as hipóteses de nos apurarmos! Viemos a Marselha para ganhar, mas dependemos de outro resultado. Quando uma equipa tenta jogar para o empate, acaba por perder. Nós viemos lutar pelos três pontos, como sempre”, frisou o técnico, que não conta com Valbuena e Bruma (lesionados).

Já no Marselha, Villas-Boas espera deixar uma imagem diferente nesta Champions. O emblema gaulês ainda não pontuou, mas o ex-FC Porto mostrou-se confiante num bom resultado. “O Marselha perdeu 13 jogos seguidos na Champions. Questiono-me como isso é possível... Nunca vou recuperar deste falhanço, mas espero ganhar. É a nossa chance de continuarmos na Europa”, sublinhou.