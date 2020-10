Pedro Martins: «Cometemos erros que não podemos cometer a este nível»

Depois da vitória caseira diante do Marselha, o Olympiacos veio à Invicta com o foco em conseguir travar o FC Porto, mas para Pedro Martins tudo acabou nos dois erros que levaram aos golos portistas. Na análise do treinador português dos gregos, foi essa a chave do jogo, tal como a falta de eficácia.





"Cometemos dois erros que não podemos cometer a este nivel, não aproveitámos as oportunidades e não entrámos bem no jogo. Conseguimos equilibrar e tivemos dez minutos finais da primeira parte muito bons. Na segunda aparecemos com personalidade, a criar situações, só faltou capacidade de decisão e eficácia. A derrota foi definida por detalhes", começou por analisar.Dentro de uma semana, os gregos terão um teste difícil diante do Manchester City e Pedro Martins não tem dúvidas quanto ao objetivo. "É importante vencer e conquistar pontos em todos os jogos. Vamos defrontar o City com a nossa identidade e com o objetivo de roubar pontos", frisou.Tal como o técnico, também Rúben Semedo considerou que foram os detalhes a definir o resultado final desta partida. "Realizámos uma grande parte do jogo com posse de bola, mas não conseguimos concretizar, ao passo que o FC Porto foi feliz. Estivemos bem com bola, mas falaram os detalhes. Temos de aprender com este jogo e não voltar a cometer os mesmos erros. Vamos pensar no que fizemos bem e mal. Sempre estive focado neste clube."