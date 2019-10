Pedro Martins dá a receita para superar o Estrela Vermelha

Esclarecido e esclarecedor sobre a sua equipa e o adversário. Foi de uma forma tranquila que Pedro Martins analisou o jogo de hoje do Olympiacos com o Estrela Vermelha, num duelo inédito e que considera importante.

Depois do empate com o Tottenham (2-2), o português ditou os ingredientes que os gregos vão precisar para superar o teste que se segue. "Quero um Olympiacos personalizado, com qualidade na posse e na circulação, caráter e a ter muita posse de bola, para nos momentos certos atacar o adversário", frisou, mostrando-se satisfeito com o grupo de trabalho.

Para o fazer, convocou 21 jogadores, onde se incluem, sem surpresas, José Sá, Rúben Semedo, Daniel Podence e Bruno Gaspar.

Do outro lado, vão encontrar Tomané, apontado ao onze do Estrela Vermelha. O avançado parece estar com o golo no pensamento, já que partilhou no seu Instagram o vídeo do último tento que marcou pelos sérvios, na vitória de sábado para a liga. Fazendo jus às palavras do técnico Vladan Milojevic, que pediu "concentração máxima aos jogadores", o conjunto de Pedro Martins pode muito bem estar na mira de Tomané, que já marcou por duas vezes esta época.