Pedro Martins e "um dos jogos mais importantes da época": «Estamos preparados»

O Olympiacos, de Pedro Martins, defronta amanhã o Ludogorets, em jogo da 2.ª mão da 3.ª eliminatória da Liga dos Campeões. Numa mensagem nas redes sociais à partida para a Bulgária, esta segunda-feira, o treinador português não deixou de expressar a sua "solidariedade para com todas as vítimas dos incêndios" que têm devastado a Grécia e apontou igualmente ao jogo de amanhã.





"Quero expressar a minha solidariedade para com todas as vítimas dos incêndios. Esses incêndios obrigaram a que os treinos fossem reduzidos, mas nada vai influenciar o nosso rendimento amanhã. Estamos bem, estamos preparados, sabemos que adversário vamos encontrar. No formato anterior estávamos em desvantagem. Agora, com o fim da regra dos golos fora de casa, estamos iguais.É um dos jogos mais importantes da época. É uma final!", escreveu no Instagram.