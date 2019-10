Pedro Martins lança aviso ao Bayern: «Tudo é possível quando jogamos em casa»

O Olympiacos, de Pedro Martins, recebe esta terça-feira o Bayern Munique, em jogo a contar para a 3.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões.Em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', o treinador português alertou para os perigos dos bávaros, realçando o papel de Robert Lewandowski, avançado dos alemães, que já conta com três golos marcados na prova."O Bayern é uma das cinco ou seis melhores equipas do mundo. Eles dominam o campeonato alemão e souberam lidar muito bem com as saídas de Robben e de Ribéry. Lewandowski é um prodígio, é capaz de marcar 40 golos por época, tem uma qualidade incrível", afirmou o técnico português.Apesar das qualidades do adversário, Pedro Martins não deixou de lançar um aviso aos germânicos: "Quando jogamos em casa, em Piraneus, tudo é possível. Convido todos a assistir uma bela noite europeia no Georgios Karaiskakis, porque será uma experiência incrível. A atmosfera que os nossos adeptos conseguem criar é fantástica. Acreditamos numa vitória frente ao Bayern e mesmo contra qualquer equipa", frisou.Inserido no mesmo grupo que Bayern, Tottenham e Estrela Vermelha, Pedro Martins referiu que, apesar do conjunto grego não ser favorito, vai continuar a lutar por um lugar nas competições europeias. "São equipas muito difíceis de defrontar e nós não somos favoritos, mas vamos continuar a lutar por um lugar na Europa", realçando que a derrota (1-3) com o Estrela Vermelha foi "uma grande desilusão", mas que o empate (2-2) com o Tottenham "é resultado do crescimento que a equipa já adquiriu ao longo de 14 meses de trabalho".