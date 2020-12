Pedro Martins lembra casos de Covid-19 no adeus à Champions: «Afetou muito a produção da equipa»

Derrotado em casa pelo FC Porto, Pedro Martins considerou que o desaire desta noite perante os dragões se deveu essencialmente aos erros cometidos pela sua equipa, algo que já tinha provocado dissabores na partida da primeira mão. Ainda assim, o técnico do Olympiacos lembra que a campanha da sua equipa foi fortemente afetada pelos casos de Covid-19 que foram surgindo e que, no seu entender, ainda se fazem sentir no rendimento de alguns jogadores.





"Foi um pouco aquilo que se passou na primeira mão. Os nossos erros permitiram ao adversário fazer golos e a este nível quando isto acontece não há nada a dizer. Perdemos a qualificação por culpa própria. Parabéns ao City e ao FC Porto, que foram as melhores equipas. Tivemos muitos casos de Covid durante esta competição e alguns dos jogadores ainda não se apresentaram na sua melhor forma. Afetou muito a produção e isso ainda se continua a notar na equipa", assumiu o técnico do Olympiacos, à Eleven Sports.Afastado da Liga dos Campeões, o Olympiacos desce à Liga Europa, uma prova que Pedro Martins assume que será complicada pela qualidade das equipas que ali atuam. "Agora e como diz o Paulo Fonseca, vamos ter uma mini Champions. Existem grandes equipas a disputar este torneio, vamos ter uma Liga Europa muito forte."Mas antes disso... umas (merecidas) férias. "Vamos agora ter uma paragem, é fundamental. Tivemos 7 dias de férias, muitas entradas e muitas saídas. Sabemos onde errámos, o que temos de melhorar e vamos agora trabalhar nisso", finalizou.