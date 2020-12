Pedro Martins não quer ver erros repetidos: «Vamos ter um FC Porto forte»

Pedro Martins, treinador do Olympiacos, considerou que o duelo desta quarta-feira frente ao FC Porto será de grande dificuldade e prometeu uma equipa a tentar a vitória.





Sempre disse que tinha a convicção de que íamos passar e a convicção que tinha com o Ac Milan ou com o Arsenal, ou com outros, tenho-a agora. Será um jogo difícil, temos de estar focados, não cometer erros como cometemos nesta fase da Liga dos Campeões. Muito mais eficácia em termos ofensivos quando tivermos as oportunidades. A convicção é a mesma que há um ano atrás.Eu não acho que seja uma vantagem. O valor do plantel do FC Porto é grande. É competitivo no seu todo. Não é vantagem porque causa-me algum problema em termos de preparar o jogo mediante os jogadores que o Sérgio amanhã vai apresentar. Isso é um handicap. Mas tenho a noção de que vamos ter um FC Porto forte, competitivo e que quem jogar nos vai dificultar muito a nossa tarefa. Temos alguns problemas. Não é só o FC Porto, o Olympiacos também tem problemas com lesões e casos Covid. No entanto, estou convicto de que o grupo vai fazer um bom jogo e lutar para vencer.É muito complicado. É uma experiência que nunca tivemos e ainda bem. Toda a gente está a passar por isso, mas nós, num momento determinante, tivemos situações que não são normais. Nenhuma equipa passou o que nós passámos. Foram muitos jogadores com Covid e de facto não é fácil de gerir. No momento em que os perdemos e quando voltam. Não sabemos o efeito que esta doença pode estar a ter nos profissionais do futebol. Temos dois casos que requerem uma análise e observação muito séria. É algo que não conseguimos controlar, contornar e que vai além do que tínhamos como experiência no passado.Se o vamos fazer o jogo todo ou não, não sei. Depende do momento do FC Porto, das características do jogo. O que espero é que a equipa em termos de jogo jogado tenha a mesma performance que teve no Dragão. Evitando os erros que tivemos e que deu origem ao primeiro golo lá e que sejamos mais eficientes ofensivamente, porque no Porto não o fizemos. Tivemos momentos por cima, mas o FC Porto quando marcou ficou mais confortável. O jogo ficou diferente. Acima de tudo, quero a mesma qualidade de jogo, eliminando erros individuais.Não concordo. Esse jogo era importante, mas o FC Porto também tinha perdido o primeiro jogo e nós sabíamos que o City, em situações normais, tinha probabilidade de vencer todos os jogos. Conquistar pontos ao City seria difícil. A última jornada, o FC Porto ao conquistar pontos, ditou isso e nós perdemos em Marselha. O FC Porto está com todo o mérito na próxima fase, no entanto os jogos foram sempre muito competitivos. A equipa que foi mais eficiente, o FC Porto, fez a diferença. Mas entre os três houve muito equilíbrio e competitividade.