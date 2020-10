Pedro Martins: «Ninguém duvida que estamos na luta pelo apuramento»

Num jogo que interessava ao FC Porto, levou a melhor o Olympiacos no 'combate' com o Marselha, com Hassan a ser figura ao saltar do banco dos gregos para dar o triunfo já nos descontos. Na análise à partida, Pedro Martins assume que quando lançou o egípcio foi a pensar no 'all in', em busca da vitória que, no seu entender, seria merecida.





"Quando lancei o Fortounis e o Hassan em campo foi com o intuito de arriscar ao máximo. Tudo podia acontecer naquele momento, porque o jogo estava aberto, o que convidava a contra-ataques. Mas tomei essa decisão porque merecíamos mais, tínhamos de tentar matar o jogo. Estamos felizes com o resultado, merecemos mais e estamos orgulhosos com a equipa. Foi um bom início, mas foi apenas isso, um início. Ainda temos muito pela frente e temos de continuar fotes. Mas ninguém duvida que o Olympiacos está na luta pelo apuramento", considerou o treinador luso.Herói da partida desta noite, o egípcio Hassan mostrou-se feliz pelo feito alcançado numa noite que diz ser "especial e dura ao mesmo tempo". "No meu primeiro jogo de Champions consigo o meu primeiro golo. Dedico-o à memória do meu pai, que morreu neste dia há cinco anos. Estou muito feliz pelo golo, mas ao mesmo tempo bastante emocionado", assumiu, à Cosmote TV.