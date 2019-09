Pedro Martins sem medo do Tottenham

Pedro Martins, treinador do Olympiacos, tem hoje um duro teste frente ao vice-campeão europeu Tottenham. Apesar do favoritismo estar do lado da equipa inglesa, o técnico português não quer jogar para o empate.

"Na nossa cabeça está sempre a vitória. Em todos os jogos, seja contra quem for, vamos tentar sempre vencer. Sabemos que vamos jogar contra uma equipa que disputa o título em Inglaterra, que foi à final da Liga dos Campeões na época passada, mas, mesmo assim, queremos jogar para vencer", frisou o técnico, que não conta com Rúben Semedo (lesionado). "Temos uma palavra a dizer. Em casa e diante do nosso público somos uma equipa eletrizante porque nos ajudam muito nestes momentos."

Num grupo com dois colossos do futebol europeu, Pedro Martins lembrou que a sua equipa não é favorita à passagem aos ‘oitavos’. "Há duas equipas claramente favoritas. É claro para todos. O Tottenham e o Bayern. Se passarmos é excelente, mas se conseguirmos a Liga Europa também é muito bom", lembrou Pedro Martins, técnico que cumpre a segunda temporada no emblema grego.

Já o Bayern enfrenta o Estrela Vermelha, que não tem o português Tomané (suspenso) para a visita a Munique. "Temos de impor o nosso estilo", avisou Niko Kovac, técnico dos bávaros.