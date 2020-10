Pedro Martins: «Villas-Boas é um cavalheiro, sábio, inteligente…»

Pedro Martins, treinador do Olympiacos, quer apurar-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Inserido no grupo do FC Porto, o treinador do campeão grego fala num lote "muito homogéneo"

"Se tirarmos o Manchester City, que é a equipa mais forte, vejo um grupo equilibrado. Olympiacos, FC Porto e Marselha podem qualificar-se. Prevejo partidas muito disputadas. Chegar aos oitavos-de-final é um objetivo claro, sabendo nós que estamos num grupo muito competitivo", afirmou o técnico português à RMC Sport.

O Olympiacos estreia-se nesta edição da prova esta quarta-feira, recebendo o Marselha de AVB, a quem deixou rasgados elogios. "Gosto do trabalho do André Villas-Boas. Já demonstrou a sua qualidade. Fez um excelente trabalho no FC Porto, em particular. Tenho muito respeito e reconhecimento pelo profissional e pela pessoa. É um cavalheiro, sábio, inteligente…", referiu, salientando a qualidade e notoriedade do treinador português (são quatro os que estão nesta Champions, entre os três deste grupo mais Luís Castro, do Shakhtar): "Esta presença na Liga dos Campeões é a prova da nossa qualidade, e se somarmos a Liga Europa ainda há mais. Mostra que os treinadores portugueses são populares no estrangeiro. São vistos como uma garantia de fiabilidade a nível internacional."

Pedro Martins comentou ainda a transferência de Danilo Pereira para o Paris SG, na condição de treinador que lançou o médio na Liga NOS, em 2013, então ao serviço do Marítimo: "Já há alguns anos que Danilo era apontado a um clube desta dimensão. A única coisa que me surpreende é que só aconteça agora, pensei que seria mais cedo. O Danilo é muito discreto, simples e calmo. Faz o seu trabalho bem e é muito respeitador no grupo. Posso garantir que o PSG recrutou um grande jogador e um grande homem."