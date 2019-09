Pep Guardiola batiza Luís Castro

Aos 58 anos, Luís Castro faz esta noite a estreia na Liga dos Campeões ao serviço do Shakhtar Donetsk frente ao superfavorito Manchester City de Pep Guardiola, Bernardo Silva e João Cancelo. Na antevisão à partida, o treinador português não escondeu a admiração pelo homólogo espanhol.

"O Guardiola é um treinador de top mundial. Está num dos melhores clubes do Mundo e no melhor campeonato. Estamos a falar de um treinador do mais alto nível", disse o técnico, que está de volta depois de ter estado adoentado nos últimos dias.

O Shakhtar continua a jogar a quilómetros de casa, devido à anexação da Crimeia - região onde fica Donetsk - por parte dos separatistas russos. "Em Donestak tínhamos uma média de 35 mil no estádio e hoje não somos tantos. É uma pena. Temos um grande estádio lá, mas a vida é o que é", lamentou Luís Castro.

Com mais dores de cabeça está Pep Guardiola, já que tem apenas um central disponível para amanhã devido à lesão de Stones no treino de ontem. "Não tenho mais opções. "Como treinador, é um desafio incrível, vou ter de provar a mim mesmo que consigo encontrar uma solução", disse o catalão que deve lançar João Cancelo no onze inicial.