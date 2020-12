Pêpê e o jogo com o FC Porto: «Vamos dar uma grande resposta e sair com a vitória»

Pêpê lamenta que o Olympiacos não tenha conseguido carimbar o passaporte para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas o médio português garante que a equipa grega vai encarar o jogo com o FC Porto com a máxima seriedade e com o objetivo de vencer. Até porque está em causa o 3.º lugar do grupo e a entrada na Liga Europa.





"Motivação extra está sempre lá. É um orgulho representar o Olympiacos. A motivação está sempre presente. Trago para o jogo vontade para vencer para continuarmos na Europa"."O FC Porto é uma grande equipa, com grandes jogadores e sabemos que temos de estar no melhor para conseguir ganhar. Eles têm jogadores muito rápidos e o que pode jogar a nosso favor é tirar-lhes a bola e controlarmos o jogo ao nosso ritmo.""Estou cem por cento adaptado, estou integrado há algum tempo. O grupo foi fantástico. Quando cheguei aqui receberam-me bem. Mas penso que ainda não mostrei o meu valor. Mas estou com a certeza de que as coisas vão começar a melhorar e vou dar muitas alegrias aos adeptos do Olympiacos.""Podíamos ter feito mais nesta competição, podíamos ter passado, mas sobre o passado nada podemos fazer. Agora temos a oportunidade de lutar pelo terceiro lugar que dá acesso à Liga Europa.""Conhecendo bem o treinador do Porto e a equipa, eles querem ganhar sempre. Nós estamos focados em nós e no que podemos fazer. Vamos dar uma grande resposta e sair com a vitória."