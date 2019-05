Pochettino irónico: «Florentino Pérez não nos deixou dormir em Valdebebas...»

Mauricio Pochettino, treinador do Tottenham, usou a ironia e o bom humor para responder aos rumores de uma aproximação ao Real Madrid. Em entrevista à rádio COPE, o técnico detalhou os planos dos spurs para a preparação da final da Liga dos Campeões na capital espanhola, explicando o motivo pelo qual a equipa vai treinar no centro de estágios do Real Madrid mas sem pernoitar nas instalações."Vamos treinar em Valdebebas mas dormir num hotel. Pedimos para dormir na cidade desportiva, mas Florentino Pérez não quis ceder-nos as instalações... 'Se quiseres treinar o Real Madrid, aí já poderás dormir', é a mensagem subliminar", brincou o argentino.Mais a sério, e questionado sobre se tem o objetivo de orientar os merengues, o técnico respondeu assim: "Não tenho nenhum objetivo. Não sonho a longo prazo. O futebol leva-te aonde mereces".Pochettino deixou ainda claro que o seu futuro "não depende do resultado da final": "É um projeto de cinco anos onde o objetivo era colocar o Tottenham no nível mundial e jogar a Champions um ano depois de acabar o estádio, mas já a jogamos há três anos. Agora interessa saber o que se segue. É importante saber o que pensa o presidente e o dono do clube para o futuro. O nosso plano não era ganhar a Champions, era terminar o estádio".Mauricio Pochettino reconheceu que o Liverpool reúne o favoritismo para a final da Liga dos Campeões, até porque os reds já tinham definido o objetivo de conquistar o troféu: "O Liverpool é favorito porque investiu muito dinheiro. Contrataram um guarda-redes e um defesa por 70 milhões. O plano deles era ganhar a Champions e a Premier League. O plano do Tottenham é fazer a melhor temporada da sua história".Ainda sobre a final, o treinador dos spurs falou da recuperação de Harry Kane: "Está a evoluir bem e esperamos que possa ajudar-nos, jogando desde início ou a partir do banco, ou até apoiando caso não possa estar no jogo. Mas estamos otimistas. O Tottenham mostrou que consegue chegar a uma final com Kane lesionado quando estava 0-0 frente ao City. Eliminámos o City e o Ajax".