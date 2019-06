Pochettino pediu para mudar regras da foto oficial e UEFA aceitou

Na antevisão à final da Liga dos Campeões, Mauricio Pochettino lançou a ideia de ser mudado o protocolo da foto oficial prévia à disputa da decisão da prova, de forma a reconhecer o mérito de todos os elementos do plantel e não apenas dos titulares, e a UEFA foi rápida a reagir, aceitando de pronto a sugestão lançada pelo técnico do Tottenham. Assim, esta noite serão feitas duas fotos a cada equipa: uma com todo o plantel e outra apenas com os titulares.





"Propus à UEFA fazermos uma foto todos juntos, toda a equipa e não apenas os titulares. Porque quando falamos de futebol não podemos esquecer os valores do desporto e para quem jogamos - provavelmente milhões de pessoas um pouco por todo o Mundo. O sentimento de equipa, do clube, não apenas dos onze jogadores, mas sim dos valores coletivos", havia dito o técnico na sexta-feira.