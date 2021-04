Pochettino só pensa na vitória frente ao Bayern

O Paris SG entra no duelo da 2ª mão mais descansado, já que conseguiu uma vantagem tangencial (3-2) em Munique, mas Mauricio Pochettino deixa um alerta aos seus jogadores. Na antevisão da partida de hoje no Parque dos Príncipes, o técnico, de 49 anos, deixa claro que o PSG vai entrar em campo apenas com o objetivo de vencer.

"Sabemos como o Bayern joga e não deve mudar amanhã [hoje] o seu estilo, mas nós também vamos ser fiéis às nossas ideias. Vamos tentar ganhar e impor o nosso futebol", destaca o treinador dos parisienses, deixando elogios ao adversário: "Isto tudo não é uma questão de nomes. Frente ao Barcelona, por exemplo, tivemos dificuldades em segurar a bola e eles conseguiram sair a jogar. É uma questão de atitude coletiva. Precisamos de atitude e de aptidão. O favorito tem de ser o campeão, é essa a teoria. Tem seis títulos nos últimos meses. Nós somos os aspirantes. Será algo importante para o clube chegar às meias-finais. A aspiração é ganhar, vencer o Bayern é importante!"

Já no que diz respeito ao onze, Danilo Pereira deve atuar como central titular no PSG, apesar do regresso de Marquinhos. "Marquinhos deve começar no banco", explica Pochettino.