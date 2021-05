Ingleses dizem que o Porto irá receber a final da Liga dos Campeões

A final da Liga dos Campeões deverá mesmo ser realizada no Porto. De acordo com a 'Sky Sports', o local do jogo decisivo irá ser alterado de Istambul para a cidade Invicta e não para Londres, hipótese que chegou a estar em cima da mesa.





Devido ao aumento de casos de Covid-19 na Turquia, que recentemente entrou num novo confinamento, foi ponderada a alteração do local da final da competição milionária e Wembley chegou a ser uma forte hipótese. No entanto, a 'Sky Sports' garante que o Estádio do Dragão acabou por ser o palco escolhido para o duelo entre Manchester City e Chelsea, sendo que a decisão da UEFA deverá ser anunciada nas próximas 24 horas.Desta forma, Portugal irá receber a fase decisiva da Champions pelo segundo ano consecutivo. Já na época passada a 'final 8' da prova milionária teve lugar em Lisboa, com o duelo decisivo a ter lugar no Estádio da Luz, e também em 2014 o anfiteatro do Benfica recebeu a final. Recorde-se que a partida entre Manchester City e Chelsea está agendada para o dia 29 de maio. A UEFA já fez saber também que pretende ter na bancada cerca de 6 mil adeptos de cada clube.