Portugueses do Legia e do Estrela Vermelha na 2.ª pré-eliminatória da Champions

O Legia de Varsóvia e o Estrela Vermelha, com jogadores portugueses, o Celtic, o Qarabaq e o Dínamo Brest apuraram-se esta terça-feira para a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol.

Com os médios André Martins e Luís Rocha no banco, os polacos do Legia impuseram-se aos norte-irlandeses do Linfield por 1-0, com golo solitário do guineense José Kanté, aos 82 minutos, sete após o adversário ficar reduzido a 10 por expulsão de Millar.

Tomané entrou aos 68 minutos na goleada (5-0) dos sérvios do Estrela Vermelha ao modesto Europa, de Gibraltar, com hat-trick de Ben Nabouhane, das Ilhas Comoros, e bis do montenegrino Mirco Ivanic.

Os azeris do Qarabag golearam o Sileks da Macedónia por 4-0, os bielorrussos do Dínamo de Brest os cazaques do Astana por 6-3 e os escoceses do Celtic os islandeses do KR por 6-0.

Na quarta-feira, os romenos do Cluj, de Camorra, Paulo Vinicius e Luís Aurélio, visitam os malteses do Florian, enquanto o Omonia de Chipre, no qual atuam Vítor Gomes e Rosa, joga em casa dos arménios do Ararat, que conta com o também português Ângelo Meneses.

Nuno Tomás e Rodrigues representam os finlandeses do KuPS, que se batem em casa dos noruegueses do Molde, enquanto os lituanos do Riga, de Pedro Moreira, visitam os israelitas do Macabi Telavive.

Os luxemburgueses do Fola, nos quais joga Diogo Pimentel, medirão forças com o Sheriff da Macedónia.

O Benfica entra em competição somente na terceira pré-eliminatória, igualmente em jogo único, seguindo-se, em caso de apuramento, o 'play-off', neste caso a duas mãos, de acesso à fase de grupos, na qual já está o FC Porto, campeão português.