Pote bisou com este golaço e deixou Sporting com um pé nos 'oitavos' da Champions

.@ChampionsLeague | Sporting 2-0 Dortmund



Vale bujas e ninguém avisou? QUE GOLAÇO de Pote #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/GjhyvyaLOS — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 24, 2021

Depois de ter feito o primeiro , Pote ampliou a vantagem do Sporting diante do Borussia Dortmund para 2-0 , conseguindo desta forma colocar os leões em boa posição para se apurarem já para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. É que, com esta vantagem de dois golos, o Sporting consegue ter vantagem no confronto direto com os germânicos e, com 3 pontos a separar ambas as equipas à entrada da última jornada, o apuramento ficaria já garantido. Resta 'apenas' segurar a vantagem na segunda metade...