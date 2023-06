Potes de Benfica e FC Porto na Liga dos Campeões fechados: Champions 23/24 ganha forma

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Inter Milão, ao falhar este sábado a conquista da Liga dos Campeões, 'tombou' para o Pote 2 do sorteio da fase de grupos da edição 2023/24, juntando-se ao FC Porto, vice-campeão português.Os italianos e os dragões estão acompanhados de Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Leipzig e Arsenal.

Estes oito conjuntos, com exceção dos 'dragões' são potenciais adversários do Benfica, campeão nacional português, que integra o Pote 1, encabeçado pelo Manchester City, depois do triunfo de hoje face ao Inter (1-0) na final da edição 2022/23.

Além dos campeões de Portugal e Inglaterra, o lote dos cabeças de série é composto por Sevilha, face ao triunfo na Liga Europa, FC Barcelona (campeão de Espanha), Nápoles (Itália), Bayern Munique (Alemanha), Paris Saint-Germain (França) e Feyenoord (Países Baixos).

Quanto aos restantes potes, destaque para a presença de AC Milan, Lazio, Real Sociedad e Newcastle.

Na corrida à edição 2023/24 da Liga dos Campeões está o Sporting de Braga, que vai partir da terceira pré-eliminatória. Aliás, as seis equipas em falta apenas serão conhecidas após as pré-eliminatórias.