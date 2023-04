Presidente da UEFA garante que a Liga dos Campeões pode ser jogada... nos Estados Unidos

A final da Liga dos Campeões poderá vir a ser disputada nos Estados Unidos e já a partir de 2026. O presidente da UEFA mostrou-se recetivo à hipótese e explicou as razões que o levam a pensar assim."É possível! Começámos a discutir isso. Este ano [a final será em] Istambul, em 2024 em Londres e em 2025 em Munique. Depois disso, veremos. O futebol é extremamente popular nos Estados Unidos hoje em dia", frisou Aleksander Ceferin em declarações ao podcast 'Men in Blazers', dando conta das condições económicas favoráveis."Os norte-americanos pagam uma grande quantidade de dinheiro pelo melhor. Eles vão seguir o futebol europeu tal como os amantes de basquetebol seguem a NBA", frisou Ceferin.A comercialização dos direitos de transmissão das partidas da Liga dos Campeões foram também tema de conversa, com o presidente do organismo que rege o futebol europeu a dar a mão à palmatória no que diz respeito aos méritos norte-americanos. "Eles nisso têm muito mais mérito do que nós europeus. Os adeptos pensam que aqueles cabrões na Suíça só pensam em dinheiro e dinheiro, mas já repeti isto mil vezes: nós distribuímos 97 por cento do dinheiro. Claro que as nossas receitas são enormes. Eu adoraria que elas fossem muitomaiores do que agora. O que realmente me chocou é que a nossa fase final do Euro'2022 foram assistidas por mais pessoas nos Estados Unidos do que as finais da NBA. O que me chocou é que em 30 jogos do Europeu todas as visualizações eram uma audiência de Super Bowl", constatou o líder federativo.