Presidente do Marselha fala em grupo "aberto": «Sporting joga muito bem futebol»

Pablo Longoria, presidente do Marselha, considera que o grupo D da Liga dos Campeões, onde irá medir forças com Sporting, Tottenham e Eintracht Frankfurt, é um grupo "muito aberto", deixando elogios aos leões."Estamos felizes por estar aqui e acima de tudo por sermos competitivos, é a nossa obrigação nesta competição com a nossa história. Consideramos que é um grupo muito aberto, com três boas equipas. O Tottenham é uma equipa forte, viu-se no final da época passada com a revolução do Conte. O Sporting é uma equipa que joga muito bem futebol e o Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa, é uma equipa competitiva, habituada a jogar na Europa. Haverá muitas emoções e muito suspense", afirmou o líder do emblema francês.