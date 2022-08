Presidente do PSG reage ao grupo da Champions com o Benfica: «É muito importante ter a cabeça fria»

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, esteve no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, em Istambul, e reagiu à sorte dos franceses depois de terem calhado em sorte com Maccabi Haifa, Benfica e Juventus."Estamos muito felizes por voltar à Liga dos Campeões. É a melhor e a mais bonita competição do Mundo, com certeza que jogas contra grandes equipas. Precisamos de nos preparar bem e estar prontos para esta competição. É muito importante ter a cabeça fria. Queremos dar o máximo em todos os jogos até o final", começou por considerar aos jornalistas, assumindo o derradeiro jogo da prova como prioridade."Queremos ir o mais longe possível nesta Liga dos Campeões. É uma competição difícil para todos, temos de estar focados nos detalhes. Há muitas grandes equipas a trabalhar como nós. É garantido que o objetivo de todo o grupo deve ser estar na final da Champions", reiterou Al-Khelaifi.