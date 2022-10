Proibido perdoar

O Barcelona subiu à liderança da La Liga pela primeira vez desde junho de 2020 e quer 'surfar' a onda também na Liga dos Campeões. Os culés iniciaram a campanha na prova milionária com uma goleada (5-1) perante o Viktoria Plzen, mas na 2ª jornada foram perdulários em Munique e acabaram vergados pelo Bayern (0-2). Na deslocação a San Siro, Xavi espera maior eficácia frente ao Inter. "São uma equipa forte, é o pior grupo que tivemos na Liga dos Campeões nos últimos anos. Já perdoámos contra o Bayern e esperamos ser mais eficazes", começou por referir o espanhol. "As coisas estão a ser bem feitas [no campeonato], só que agora será outra história. Perdemos em Munique, temos de mostrar personalidade e dizer a nós próprios que já está na hora de render na competição", acrescentou.

Um dos temas mais falados nas últimas semanas é precisamente a eficiência da formação catalã, que apontou 24 golos esta temporada, mas metade (12) foram da autoria do mesmo jogador: Lewandowski. Xavi exige, por isso, mais pontaria aos companheiros do goleador polaco: "A sua eficácia é muito elevada. Os outros jogadores têm de ajudar mais, mas os golos do Robert são sempre bem-vindos."

O duelo de hoje assume também particular importância, isto porque o Bayern já bateu os dois rivais diretos no Grupo C e 'disparou' na liderança."Parece que vamos lutar pelo segundo lugar do grupo contra o Inter. Ambos perdemos diante do Bayern e já metemos na cabeça que não podemos falhar", completou.

Baixas de peso na defesa

De resto, o técnico sabe que não poderá contar com Frenkie de Jong, que não viajou para Milão. O médio holandês lesionou-se num jogo frente à Polónia para a Liga das Nações e ainda não está recuperado, tal como Memphis Depay. A maior dor de cabeça de Xavi é mesmo no setor defensivo, com Koundé, Ronald Araújo e Bellerín no 'estaleiro'. Por isso, Sergi Roberto deve ser titular na lateral direita, com Piqué e Eric García no centro da defesa.



Inzaghi quer virar a página



O momento do Inter não é o melhor – perdeu os dois últimos jogos diante de Udinese e Roma –, mas a receção ao Barcelona é uma boa oportunidade para virar a página. Simone Inzaghi, que tem sido alvo de alguma contestação, dá a receita. "Esta situação só muda com as vitórias! Vamos defrontar uma das melhores equipas da Europa, que frente ao Bayern perdeu injustamente. É um jogo delicado em que teremos de cerrar os dentes", rematou o técnico nerazzurri, admitindo que ainda não sabe se pode contar com Lautaro Martínez.