PSG com teste de fogo à medida da ambição

Uma verdadeira prova de fogo para o PSG. O emblema francês recebe hoje o Real Madrid no Parque dos Príncipes - num confronto marcado pelo equilíbrio nos últimos anos -, com um objetivo em mente: conquistar, pela primeira vez, a Liga dos Campeões. E a verdade é que esse sonho nunca esteve tão perto, com a formação de um trio de ataque com Messi, Neymar e Mbappé. O técnico Mauricio Pochettino não revelou se o brasileiro será utilizado depois de recuperar da lesão que o tem afastado desde novembro, mas Marquinhos garante que o compatriota está preparado. "Veremos quais são as escolhas do treinador, mas está pronto para o jogo", afirmou.

O treinador do clube francês, que deverá apostar em Nuno Mendes e Danilo, elogiou as duas equipas. "Este jogo poderia ser a final da Liga dos Campeões pela qualidade dos jogadores. O PSG está à espera de conquistar o título há 50 anos e penso que nós somos os desafiantes", considerou Pochettino.

Ancelotti confiante

Já o técnico Carlo Ancelotti acredita num triunfo do Real Madrid: "Temos toda a confiança do mundo. Será um jogo difícil, contra uma equipa que tem a aspiração de ganhar a Champions como nós."



Benzema está "muito melhor"



Sem jogar desde 23 de janeiro, Benzema pode voltar hoje à equipa do Real. O avançado já se treinou sem limitações, mas há ainda algumas cautelas. "Sinto-me muito melhor. O mais importante é estar a 100% da cabeça. Na minha cabeça, estou preparado, mas tenho que ver no campo", adiantou ontem o goleador francês. Já Ancelotti admitiu que a decisão final será dele, mas só depois de consultar o jogador e a equipa médica.