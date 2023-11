PSG-Newcastle: pressão no Parque

Num Grupo F muito equilibrado, com as quatro equipas separadas por 3 pontos, o PSG recebe hoje o Newcastle e não se pode dar ao luxo de um novo tropeção - já sofreu duas derrotas, incluindo uma goleada (1-4) na visita ao clube inglês. "O jogo de amanhã [hoje] pode ser decisivo. Precisamos de um estádio e de um público mais apaixonados do que o habitual. Vamos jogar como se fosse uma final", salientou Luis Enrique, que não pode contar com Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes e Zaïre-Emery. O técnico espanhol elogiou ainda vários jogadores, mas principalmente Dembélé: "É o jogador mais desequilibrador do mundo".

Danilo, Gonçalo Ramos e Vitinha são opções e, ontem, foi este último a assumir-se como porta-voz da equipa. "A única forma de nos qualificarmos é ganhando", disse o médio luso, que destacou o bom entendimento com Mbappé: "Sinto-me bem com ele, complementamo-nos, sabemos o que temos de fazer em campo, mas podemos sempre melhorar." Vitinha falou ainda de Gonçalo Ramos. "É preciso tempo para se adaptar, mas ele está a 100% no grupo e vai ser muito importante para a equipa", sublinhou o ex-FC Porto.

Quanto ao Newcastle, chega a Paris com oito baixas e ainda Longstaff em dúvida, mas o triunfo sobre o Chelsea, no sábado, deu ainda mais confiança. Mas Eddie Howe lembrou o poderio do rival. "Têm qualidade em todos os setores. Temos que ser tão bons quanto for possível", atirou o técnico inglês.